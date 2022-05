Call of Duty: Modern Warfare 2 per PC verrà pubblicato su Steam? Spunta un indizio

A quanto pare Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbe segnare il ritorno della serie su Steam dopo il trasloco su Battle.net, la piattaforma digitale di Blizzard. Un riferimento alla versione PC è infatti apparso nella pagina dedicata di COD: Black Ops 3 dello store di Valve.

Come segnalato da TwistedVoxel, l'artwork di Call of Duty: Modern Warfare 2 con protagonista Ghost attualmente è visibile alla fine della pagina Steam dei DLC di Black Ops 3, suggerendo quindi che la versione PC del gioco approderà anche nello store di Valve.

Il banner con l'artwork di Call of Duty Modern Warfare 2 su Steam

Gli ultimi capitoli della serie Call of Duty sono stati pubblicati esclusivamente su Battle.net, ma le cose potrebbero cambiare grazie all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Come avvenuto con i titoli pubblicati su Bethesda.net, dunque anche quelli della serie sparatutto potrebbero arrivare sullo store di Valve. In ogni caso per il momento non c'è ancora nulla di ufficiale, staremo a vedere.

Rimanendo in tema, secondo un report Call of Duty: Modern Warfare 2 avrà una modalità VR esclusiva per PlayStation VR2.