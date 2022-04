Bethesda.net: ora è possibile trasferire la libreria su Steam

Come probabilmente già saprete Bethesda a breve chiuderà il suo launcher e come da programma da oggi tutti gli utenti possono migrare gratuitamente la loro libreria di giochi acquistati e dati su Steam. Bethesda.net continuerà ad essere operativo fino all'11 maggio, giorno in cui chiuderà i battenti ufficialmente, ma sarà ancora possibile eseguire il trasferimento.

Per eseguire la migrazione del vostro account Bethesda.net su Steam vi basterà seguire i semplici passaggi indicati sul sito ufficiale di Bethesda a questo indirizzo. Nel caso riscontriate dei problemi durante il procedimento si consiglia di contattare l'assistenza clienti, tramite la pagina help.bethesda.net.

Bethesda

In particolare, viene fatto notare che i salvataggi di alcuni giochi non verranno trasferiti automaticamente, ma sarà necessario copiarli manualmente nella relative cartelle di Steam. Tra le eccezioni vengono citati Wolfenstein: Youngblood, che per adesso non supporta il trasferimento, e DOOM Eternal, che richiede passaggi aggiuntivi di cui vi potrete accertare a questo indirizzo.

Inoltre, per accedere a determinati contenuti, mod di gioco, gli oggetti di gioco come le skin e l'accesso a notizie e aggiornamenti esclusivi, sarà comunque necessario un account Bethesda.net.

Nel frattempo, da ora su Steam sono disponibili gratuitamente diversi giochi Bethesda, ovvero The Elder Scrolls Arena, The Elder Scrolls Daggerfall e Wolfenstein Enemy Territory.