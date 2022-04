PlayStation: ecco di cosa si occuperà il team per la preservazione dei giochi di Sony

Sony PlayStation ha creato un team per la preservazione dei videogiochi della sua vasta libreria, chiamato molto semplicemente "Preservation Team". La conferma era arrivata dal senior build engineer Garrett Fredley che oggi ha spiegato meglio quale sarà il ruolo di questa divisione.

La notizia della creazione di un team esclusivamente dedicato alla preservazione dei videogiochi ovviamente ha fatto parlare molto di sé nelle ultime ore e in molti credono che ciò sia legato a catalogo di retrogame PS1, PS2, PS3 e PSP in arrivo con PlayStation Plus Premium, per quanto in realtà i dettagli in merito sono ancora piuttosto scarni.

Con un post su Twitter, Fredley, che ricordiamo ieri aveva svelato l'esistenza del nuovo reparto di Sony PlayStation, ha provato a spiegare meglio il suo ruolo all'interno del team e, in generale, cosa si intende per "Game Preservation".

Il senior build engineer ha condiviso un video di una presentazione tenuta alla GDC 2019, quando all'epoca aveva un ruolo simile all'interno di Electronic Arts, in cui spiega che la preservazione è fondamentalmente una serie di processi per assicurare che tutti gli aspetti di un titolo e della sua creazione non solo siano archiviati correttamente, ma che siano anche conservati in modo tale che i giochi possano essere resi fruibili facilmente in futuro.

Fredley afferma che quello di cui si occuperà presso il Preservation Team di Sony sarà "simile, ma su scala maggiore", il che supponiamo sia un riferimento a quanto sia vasta la softeca delle vecchie console PlayStation rispetto a quella EA. In pratica, lui e gli altri membri del team lavoreranno per catalogare e archiviare il vecchio materiale di Sony, ma non è detto che ciò sarà strettamente legato a PlayStation Premium, per quanto il tempismo della creazione del Preservation Team sia piuttosto particolare.

Rimanendo in tema, oggi Sony ha annunciato ufficialmente i giochi PS5 e PS4 gratis del PlayStation Plus.