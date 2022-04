Marvel Studios sta pianificando i prossimi 10 anni di film in questo momento

Kevin Feige ha annunciato che Marvel Studios ha iniziato a pianificare il futuro del Marvel Cinematic Universe. Precisamente, la società sta organizzando i prossimi dieci anni.

Precisamente, durante un panel Disney al CinemaCon, Feige ha rivelato che subito dopo la convention sarebbe andato a un ritiro creativo durante il quale lui e il team dei Marvel Studios tracceranno i prossimi dieci anni di contenuti Marvel.

Falcoon and the Winter Soldier, una delle serie Marvel Disney Plus

Non si tratta di una sorpresa, dato che diversi film Marvel senza titolo sono da tempo stati programmati per il 2023 e il 2024, per non parlare dei molteplici show televisivi attualmente in lavorazione. È chiaro che la compagnia deve organizzare per tempo gli anni successivi.

Durante il CinemaCon sono stati mostrati anche dei filmati esclusivi da Black Panther: Wakanda Forever, che è ancora previsto per l'11 novembre 2022. Erik Davis su Twitter ha segnalato che il primo teaser mostrava Nakia, Shuri e Okoye "tutti in prima linea in quella che sembrava una grande battaglia in arrivo".

Parlando del futuro a breve termine di Marvel, vi segnaliamo anche il primo trailer ufficiale per Thor: Love and Thunder.