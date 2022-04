Street Fighter 5: Champion Edition è gratis su PS4 e PS5 per un periodo limitato con 45 lottatori

Street Fighter 5: Champion Edition è gratis per un periodo limitato di tempo su PS4 e PS5 (via retrocompatibilità) per la precisione da oggi, mercoledì 27 aprile fino all'11 maggio 2022. Durante il periodo di prova gratuito inoltre tutti i personaggi dalla Stagione 1 alla 5 saranno sbloccati per chiunque sia su console PlayStation che per la versione PC di Steam, per un totale dunque di 45 personaggi, inclusi i 16 del gioco base.

L'annuncio è arrivato con post su Twitter dell'account ufficiale di Street Fighter. Se siete interessati, a questo link potrete accedere alla pagine web del PlayStation Store della free trial di Street Fighter V: Champion Edition.

Si tratta di un'ottima occasione per provare con mano il nuovo sistema di combattimento V-Shift e le modifiche al bilanciamento apportate rispetto alla prima versione di Street Fighter 5, nonché ben 45 personaggi differenti. È anche un ottimo modo per ingannare l'attesa che ci separa dal debutto di Street Fighter 6, annunciato da Capcom a febbraio.

Rimanendo in tema, Blanka e Sakura sono approdati da poco nell'isola della Battaglia Reale di Fortnite di Epic Games grazie al nuovo evento crossover con Street Fighter.