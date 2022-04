Fortnite: Blanka e Sakura di Street Fighter si uniscono al gioco di Epic Games

Continuano le collaborazioni in quel di Fortnite, questa volta con altri due personaggi in arrivo da Street Fighter: Blanka e Sakura, entrambi disponibili con diversi costumi alternativi.

Blanka e Sakura saranno disponibili all'interno di Fortnite dal 28 aprile 2022 e potranno essere acquistati in due diverse versioni.

Blanka in Fortnite

Per quanto riguarda Blanka, ci sarà quella standard, in pantaloni strappati e torso nudo, come nella tenuta classica dei picchiaduro, ma anche una versione alternativa molto particolare con lo stile Blanka Delgado, ispirata a Bowman Delgado in Rival School e con abito elegante.

Sakura sarà invece disponile nella sua tenuta originale da studentessa nipponica vestita alla marinaretta oppure nella versione alternativa con vestito da ginnastica, anche questa ispirata ai vestiti scolastici giapponesi.

Sakura in Fortnite

Ogni versione dei due personaggi arriva completa di un set di oggetti ed emote collegate, come da tradizione.

Non è la prima volta che assistiamo a una collaborazione tra Fortnite e Street Fighter, visto che in precedenza avevamo visto l'arrivo di Ryu, Chun-Li, Guile e Cammy all'interno del celebre gioco Epic Games, tra le numerose collaborazioni che caratterizzano il suo universo. Tra queste, di recente abbiamo visto anche quella con i Wu-Tang Clan e quella con Moon Knight.