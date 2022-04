Diablo 4 è in fase di test interno, lo sviluppo procede bene, conferma Blizzard

Diablo 4 si trova attualmente in una fase di testing interno e il suo sviluppo sta procedendo bene, in base a quanto riferito da Blizzard all'interno del report finanziario della compagnia, suggerendo che la sua uscita non dovrebbe essere troppo lontana.

I riferimenti a Diablo 4 sono piuttosto stringati, ma il fatto che si trovi attualmente in fase di testing interno potrebbe suggerire qualcosa sullo stato dei lavori, essendo probabilmente arrivato a un buon punto con il gioco che è effettivamente giocabile e probabilmente con una buona quantità di contenuti pronti.

Difficile fare previsioni su una comunicazione così ermetica, ovviamente, ma se si guarda al percorso di Diablo 3, notiamo come la comunicazione sul gioco entrato in fase di testing interno circa un anno prima della sua uscita sul mercato: l'informazione in questione emerse nel maggio del 2011, con il gioco uscito poi nel maggio del 2012.

Ovviamente si tratta solo di una vaga traccia, ma potrebbe essere un'informazione indicativa sullo stato di avanzamento dei lavori su Diablo 4, che è stato annunciato nel lontano 2019 ma ha visto uno sviluppo decisamente lungo. Nel frattempo, in questi giorni abbiamo ricevuto varie informazioni su Diablo Immortal come data di uscita e trailer, l'annuncio della versione PC e anche i requisiti di sistema per quest'ultima.