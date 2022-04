A Plague Tale: Requiem, As Dusk Falls, Cuphead e altri avranno demo giocabili a giugno

In corrispondenza con il Tribeca Festival dell'11 giugno 2022, vari giochi come A Plague Tale: Requiem, As Dusk Falls e Cuphead: The Delicious Last Course saranno giocabili con delle demo distribuite in occasione dell'evento, direttamente scaricabili e utilizzabili dai giocatori.

Si tratta di giochi che avranno un proprio spazio e delle presentazioni all'interno del Tribeca Festival e per questa occasione potranno essere giocati da tutto l'11 giugno 2022, probabilmente per un periodo di tempo limitato.



Tra questi c'è A Plague Tale: Requiem, il nuovo gioco di Asobo Studio che fa da seguito all'ottimo action adventure ad ambientazione medievale fantastica che ha rappresentato una vera e propria rivelazione nel 2019. In base a quanto riferito, il gioco in questione avrà una demo di 40 minuti, giocabile anche "da casa" per tutti gli utenti.

Allo stesso modo, anche un altro titolo destinato ad arrivare al day one su Xbox Game Pass come A Plague Tale: Requiem, ovvero As Dusk Falls, sarà giocabile con una demo da 60 minuti sempre l'11 giugno 2022, dunque una prova decisamente consistente per questa interessante avventura narrativa.



Infine, in aggiunta a quelli riportati sopra, anche Cuphead: The Delicious Last Course, l'attesa espansione del celebre sparatutto di MDHR Studio in sviluppo ormai da vari anni, avrà una demo da 30 minuti sempre l'11 giugno 2022.