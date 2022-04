Avatar 2: nome ufficiale e data di uscita svelate da Disney, novità anche per il primo film

Disney ha svelato la data di uscita e il nome ufficiale di Avatar 2. Il film sarà disponibile dal 14 dicembre 2022 e si chiamerà in originale "Avatar: The Way of Water". Inoltre, la compagnia ha parlato dell'intera saga, compreso il primo film.

Disney ha infatti svelato che ridistribuirà Avatar (2009) il 23 settembre 2022 in tutto il mondo con suoni e video rimasterizzati. Il trailer di Avatar: The Way of Water sarà mostrato al cinema prima di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e sarà distribuito in rete dopo sette giorni.

La presentazione ufficiale di Avatar: The Way of Water recita: "Jake Sully (Sam Worthington) vive con la propria nuova famiglia sul pianeta di Pandora. Quando una minaccia familiare ritorna per finire ciò che aveva precedentemente iniziato, Jake deve lavorare con Neytiri (Zoe Saldana) e un esercito di Na'vi per proteggere il pianeta".

È stato affermato che tutti e quattro i film di Avatar "creeranno una saga coesa". Avatar 2 sarà profondamente legato all'oceano.

Durante il CinemaCon, Disney ha anche indicato che Marvel Studios sta pianificando i prossimi 10 anni di film in questo momento.