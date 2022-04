Offerte Amazon: Samsung Galaxy Z Flip3 5G in sconto, modello da 128 GB

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare uno smartphone Samsung Galaxy Z Flip3 5G. Lo sconto segnalato è di 300€, ovvero del 27%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per il Samsung Galaxy Z Flip3 5G è 1.099€. Negli ultimi mesi è stato offerto in sconto in varie occasioni, spesso a un prezzo superiore a quello odierno. Non si tratta in ogni caso del migliore sconto di sempre, è solo migliore rispetto alla media di Amazon. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G dispone di uno schermo Super AMOLED, da 6,7 pollici, risoluzione 2640 x 1080 (FHD+), con Adaptive 120 Hz. La confezione contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W. Tramite il display esterno puoi leggere messaggi, scattare foto, riprodurre musica e non solo.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

