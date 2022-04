Batman Arkham Knight: mod italiana lo fa girare in 8K e con Ray Tracing con RTX 3090 Ti

Il modder italiano Massihancer ha realizzato una nuova mod per Batman Arkham Knight grazie alla quale il gioco del Cavaliere Oscuro vive una seconda giovinezza girando in 8K e con supporto al Ray Tracing con una RTX 3090. Potrete ammirare in azione il tutto nel video qui sotto.

Oltre all'illuminazione globale e riflessi realistici, la mod di Massihancer include gli effetti volumetrici "godrays" e "Dynamic volumetric Fog" perfettamente integrati nel motore grafico "estraendo la posizione degli oggetti tramite Depth Buffer in post processing, una tecnologia finora possibile solo tramite l'utilizzo di RT cores o Nvidia PhysX", spiega il modder.

Inoltre il Color Grading, il Depth of Field ed una mod della videocamera rendono più coinvolgente ogni scena di Batman Arkham Knight che, assicura Massihancer, gira stabilmente in 8K a 60fps con una RTX 3090 TI. Il risultato è senza dubbio ben riuscito, come potrete constatare nel video dimostrativo qui sopra, tanto che non sembra affatto di trovarci di fronte a un titolo vecchio di ben sette anni.

Sempre Massihancer pochi mesi fa ci aveva stupito con una mod per la versione PC di God of War con 8K e Ray Tracing.