Pokémon Unite: in arrivo un abbonamento a pagamento con varie ricompense, inclusa la valuta premium

Pokémon Unite a breve introdurrà un servizio ad abbonamento a pagamento mensile tramite i quali tutti gli iscritti riceveranno varie ricompense a cadenza regolare, tra cui oggetti per la personalizzazione dell'avatar e dei Pokémon, licenze in prova e gemme, la valuta premium del MOBA.

L'annuncio di TiMi Studio, tradotto dal noto portale Serebii, al momento non indica precisamente quando sarà disponibile il nuovo abbonamento, chiamato "Pokémon Unite Membership", ma in compenso sappiamo già che costerà 1.150 Yen al mese, ovvero 8,49 euro.

Per quanto riguarda le ricompense, sono perlopiù oggetti estetici, ma troviamo anche licenze in prova gratuite (necessarie per sbloccare i Pokémon) e un bonus di 40 gemme giornaliere, ovvero la valuta premium di Pokémon Unite. Nello specifico ogni mese gli abbonati riceveranno:

L'Holowear speciale del mese (il primo sarà per Greedent)

Due licenze di prova gratuite

Due licenze di prova per Holoware gratuite a settimana

Dei balloon per le chat gratuiti

10% di sconto per gli acquisti presso il Trainer Fashion

40 gemme al giorno

Pokémon Unite, le ricompense dell'abbonamento a pagamento

Come ricompensa immediata per la sottoscrizione, gli abbonati riceveranno anche un set per Hoopa.

Detto questo Pokémon Unite rimarrà comunque un gioco free-to-play, dunque questo abbonamento a pagamento è completamente opzionale e non è assolutamente necessario per competere con gli altri giocatori su Nintendo Switch, iOS e Android.