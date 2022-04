This War of Mine: Final Cut arriva su PS5, Xbox Series X|S e Game Pass, ecco la data di uscita

11 bit studios ha annunciato che This War of Mine: Final Cut è in arrivo su PS5, Xbox Series X|S e su Microsoft Store, con data di uscita fissata al 10 maggio 2022. Al lancio inoltre il gioco sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass per console e PC. This War of Mine: Stories, un DLC che include tre storie aggiuntive, sarà disponibile lo stesso giorno come contenuto a pagamento o incluso nella This War of Mine: Complete Edition.

This War of Mine: Final Cut è disponibile su PC tramite Steam, GOG e Humble Store dal novembre del 2019. Si tratta della versione rimasterizzata del gioco uscito nel 2014 che include tutte le espansioni gratuite e gli aggiornamenti post-lancio. Tra i contenuti introdotti con la riedizione troviamo anche uno scenario non presente nel gioco base e nuove elementi per tutti quelli originali, offrendo dunque un'esperienza ancora più profonda e con nuove sfide.

This War of Mine è un survival ambientato nel corso di un conflitto in cui vestiremo i panni dei civili anziché dei soldati, con l'obiettivo di sopravvivere alla guerra che ci circonda. Se volete saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione di This War of Mine.

I temi trattati nel gioco sono purtroppo molto attuali data la situazione in Ucraina. A febbraio gli sviluppatori di 11 bit studios hanno deciso di devolvere in beneficenza alla Croce Rossa Ucraina gli incassi di sette giorni di vendite del gioco.

"Il messaggio e i temi esistenti all'interno di This War of Mine, sfortunatamente, sono diventati brutalmente vividi e rilevanti negli ultimi mesi", ha affermato Przemek Marszal, CEO di 11 bit studios. "Riteniamo che sia particolarmente importante educare le persone sulla realtà della guerra in questo momento, mentre la sua orribile realtà è diventata una lotta quotidiana per le persone che ci sono vicine. Siamo orgogliosi che la recente raccolta fondi di This War of Mine ci abbia aiutato a creare un'ondata di aiuto spontaneo per le vittime della guerra in Ucraina e speriamo di poter diffondere ulteriormente il nostro messaggio contro la guerra con This War of Mine: Final Cut".