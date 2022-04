TIM: problemi oggi, 27 aprile, difficoltà ad accedere anche a PSN, Xbox Live e Steam

Al momento della scrittura di questa notizia, numerosi utenti in rete segnalano problemi con le reti TIM, con l'impossibilità dunque di navigare su Internet e accedere ai servizi di PlayStation Network, Xbox Live, Steam Netflix e così via.

Stando alle segnalazioni su Downdetector, i primi problemi si sono manifestati intorno alle 19:00 di oggi, mercoledì 27 aprile, con il numero di segnalazioni che si è via via intensificato nelle ultime ore, segno che il problema ancora persiste ancora per moltissimi utenti.

Oltre all'impossibilità di fare telefonare e navigare su Internet, per forza di cose anche i giocatori stanno riscontrando problemi ad accedere ai servizi del PlayStation Network, Xbox Live, Nintendo Switch Online e Steam. Basta fare un giro tra i commenti su Downdetector per trovare utenti adirati perché non possono giocare alla Stagione 3 di Call of Duty: Warzone, raggiungere il rango Diamante su Rocket League o accedere a Steam e Ubisoft Connect, giusto per fare qualche esempio.

TIM, logo

Al momento non sappiamo quali sono le cause di questo problema e quanto a lungo durerà il disservizio. La speranza è che le reti Tim tornino pienamente operative nel giro di poco tempo.

Anche voi avete riscontrato del malfunzionamenti con le linee TIM nelle ultime ore? Fatecelo sapere nei commenti.