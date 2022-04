PS Plus: le prove a tempo da due ore saranno create direttamente da Sony secondo un nuovo report

Tramite un piccolo aggiornamento relativo al report del nuovo PlayStation Plus Premium, scopriamo che potrebbe essere Sony stessa a creare le prove a tempo da due ore dei giochi dell'abbonamento.

Si tratta di un dettaglio importante perché questo significa che gli sviluppatori non saranno costretti a lavorare di più per proporre il proprio gioco su PlayStation. Secondo quanto indicato, infatti, la prova a tempo da due del PS Plus Premium sarà un obbligo per tutti i giochi sopra i 33 euro. Non si tratterebbe di una scelta libera degli sviluppatori/editori.

Secondo quando indicato, la nuova regola non è ancora stata presentata ufficialmente agli sviluppatori di terze parti. Questo potrebbe anche significare che il tutto non è stato deciso in modo definitivo ed entro l'uscita potrebbero esserci modifiche (anche solo minori) alle regole del PS Plus Premium.

Pare anche che alcuni temano che Sony non voglia condividere i guadagni aggiuntivi garantiti dal PS Plus Premium con gli sviluppatori i cui giochi proporranno una fase di prova da due ore. Dopotutto, per alcuni giochi potrebbe essere un danno questo tipo di "demo": forse anche per questo, pare che l'obbligo per la prova a tempo sia di pubblicarla entro tre mesi dall'uscita del gioco. È quindi possibile che certi editori non propongano le prove a tempo al D1, momento di massima attività per il gioco, e preferiscano attendere un po' di tempo.

Ovviamente, è possibile anche il contrario: per certi sviluppatori, una demo creata da Sony per PS Plus Premium potrebbe aiutare il gioco a diventare popolare, senza che il team debba investire tempo e denaro per la creazione di una demo.

Come sempre, ricordiamo che tutte queste informazioni su PS Plus sono per ora frutto di un report non ufficiale: dovremo attendere un po' di tempo per vedere in prima persona come funzionerà il servizio e come reagiranno gli sviluppatori.

Vi segnaliamo infine che PlayStation Now sta per perdere 56 giochi, prima della trasformazione in Plus Premium.