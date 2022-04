PlayStation Now sta per perdere 56 giochi, prima della trasformazione in Plus Premium

PlayStation Now si trasformerà a fine giugno in PS Plus Premium, ma prima di allora perderà 56 giochi per PS4 e PS3. La lista include giochi noti delle saghe di Castlevania, Sonic, Metal Gear Solid e non solo.

Vediamo prima di tutto i giochi che saranno rimossi da PlayStation Now il 3 maggio, in formato PS4:

Akiba's Beat (solo Nord America)

Akiba's Trip (solo Nord America)

Anomaly 2

Exile's End

Hotel Transylvania 3

Lovely Planet

NBA 2K18

No Time To Explain

Steredenn Binary Stars

The Final Station

The Golf Club 2019

Passiamo a quelli che saranno rimossi il 17 maggio da PS Now, sempre in formato PS4:

Destroy All Humans

MGSV GZ

MGSV

MX vs ATV Supercross Encore

Sonic Mania

Sonic Forces

Team Sonic Racing

The Dwarves

Virtua Fighter V

Valkria Chronicles Remastered

WWE 2K19

Vediamo ora i giochi che saranno rimossi il 3 maggio da PS Now in formato PS3:

Sonic CD

Chiudiamo con la lista dei giochi PS3 eliminati da PlayStation Now il 17 maggio:

Alex Kidd in Miracle World

Altered Beast

Bomberman Ultra

Castlevania Lord of Shadow

Catherine

Comic Zone

Crazy Taxi

Fighting Vipers

Golden Axe

House of the Dead 3+4+Overkill

Metal Gear Rising

MGS4

Nights into Dreams

Renegade Ops

Sega Bass Fishing

Silent Hill HD Collection

Sonic Adventure

Sonic Adventure 2

Sonic 4 Episode 1+2

Sonic the Fighters

Sonic Generations

Sonic Unleashed

Super Hang On

The Revenge of Shinobi

Virtua Fighter 2+V

Yakuza 4+5

Zeno Clash 2

Non sappiamo se questa lista sia definitiva ed è inoltre possibile che alcuni di questi giochi vengano reintrodotti con l'arrivo del nuovo PS Plus Premium. Esiste la possibilità che Sony debba ridefinire i termini degli accordi con i relativi editori. Per il momento non abbiamo una lista dei giochi PS Plus Extra e PS Plus Premium, quindi possiamo solo attendere un annuncio di Sony, che speriamo arrivi nelle prossime settimane.

Infine, vi segnaliamo che Sony ha svelato cosa accade se siete abbonati sia a PS Now che a PS Plus a partire dal 22 giugno 2022.