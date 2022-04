PS5, VRR meno robusto rispetto a Xbox? Alex Battaglia sta incontrando difficoltà

Il supporto al VRR appena implementato su PS5 sembrerebbe essere meno robusto rispetto alla medesima funzione su Xbox, almeno stando alla testimonianza di Alex Battaglia di Digital Foundry.

Sappiamo che il VRR su PS5 spinge giochi come Marvel's Spider-Man: Miles Morales a oltre 100 fps, ma a quanto pare la tecnologia in questione soffre di qualche limite sul fronte della compatibilità su PlayStation 5.

"Sembra che il VRR su PS5 non sia robusto quanto su Xbox", ha scritto Battaglia. "Il mio schermo principale è un Samsung NU 8000 e pare non essere supportato al momento."

Il punto è che il televisore in questione rientra nella lista delle TV compatibili con il VRR su PS5, ma per un motivo o per l'altro non visualizza i contenuti in variable refresh rate.

"Usando Freesync Ultimate PS5 rileva che il display possiede il supporto al VRR, ma qualsiasi contenuto con variable refresh rate restituisce schermo nero o non funziona."