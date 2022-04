Giochi gratis su Steam da Bethesda: The Elder Scrolls Arena, Daggerfall e Wolfenstein

Con la transizione ufficiale del servizio online di Bethesda su Steam, arrivano anche delle promozioni interessanti in queste ore sulla piattaforma di di digital delivery, con sconti e anche tre giochi gratis appartenenti al catalogo dei classici della compagnia: The Elder Scrolls Arena, The Elder Scrolls Daggerfall e Wolfenstein Enemy Territory, tutti e tre in effetti già distribuiti in precedenza come freeware ma ora anche all'interno del contesto Steam.

Come abbiamo visto, Bethesda ha avviato la migrazione da Bethesda.net a Steam, con trasferimento diretto della libreria degli utenti e dei vari progressi e salvataggi da una piattaforma all'altra, e oltre ai servizi anche i giochi del catalogo sono ora disponibili su Steam.

Tra questi ci sono anche alcuni giochi gratuiti, come riferito, che possono dunque essere scaricati e aggiunti alla libreria liberamente. Tra questi troviamo The Elder Scrolls: Arena, uscito originariamente nel 1994, primo titolo della serie da parte di Bethesda Softworks e già impostato secondo la meccanica RPG open world che è stata poi perfezionata nei capitoli successivi. Potete trovarlo a questo indirizzo su Steam.

The Elder Scrolls II: Daggerfall è datato 1996 ed è in effetti ufficialmente un freeware dal 2009, dunque non si tratta propriamente di un'offerta unica. In ogni caso, si tratta di un capitolo storico della serie, che introduceva una mappa ancora più ampia e una notevole non linearità anche rispetto agli standard dell'epoca. Potete trovare The Elder Scrolls II: Daggerfall a questo indirizzo su Steam.

Infine, Wolfenstein: Enemy Territory è uno sparatutto del 2003 sviluppato da Splash Damage, nato inizialmente come espansione multiplayer di Return to Castle Wolfenstein ma poi evolutosi come gioco a sé stante, dalle caratteristiche alquanto tattiche e cooperative. Potete trovarlo a questo indirizzo su Steam.

In offerta speciale anche The Elder Scrolls: Redguard e Battlespire.