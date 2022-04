Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il trailer "Time" mostra gli Illuminati?

Doctor Strange nel Multiverso della Follia si mostra con l'ennesimo trailer, pubblicato da Marvel quando ormai mancano pochi giorni al debutto del film nelle sale cinematografiche, fissato al 4 maggio.

Ebbene, nel video ritroviamo la scena della sala che potrebbe appartenere agli Illuminati, ovverosia il gruppo elitario che nei fumetti è formato da Tony Stark, Namor, Freccia Nera, Charles Xavier e lo stesso Doctor Strange, e che potremmo vedere sul grande schermo.

Nel dietro le quinte con Sam Raimi si è discusso parecchio delle tante possibilità narrative legate al multiverso, inclusa appunto questa. Per scoprire la verità, tuttavia, dovremo appunto attendere il 4 maggio.

Di certo le premesse sono entusiasmanti e Disney sta promuovendo questa pellicola con precisi riferimenti a Spider-Man: No Way Home (recensione), dove in effetti le sorprese non sono mancate.