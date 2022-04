Yakuza 8, reveal imminente? Annunciato un evento su passato, presente e futuro della serie

Il reveal di Yakuza 8 potrebbe essere imminente: il Ryu Ga Gotoku Studio ha annunciato un evento che si svolgerà il 29 aprile e in cui si discuterà del passato, del presente e del futuro della serie SEGA.

Sappiamo che il team lavora su molti giochi non annunciati, oltre a Yakuza 8, e siamo dunque davvero curiosi di capire cosa verrà presentato sul palcoscenico virtuale dello Yakuza Super Talk Stage Event, trasmesso in streaming su Niconico.

Una cosa è certa: a fare gli onori di casa non ritroveremo il volto familiare di Toshihiro Nagoshi, che ha lasciato SEGA insieme a Daisuke Sato lo scorso agosto per cominciare una nuova avventura in NetEase, bensì quello del nuovo direttore Masayoshi Yokoyama.

La speranza è anche quella di capire se e in che modo continuerà la collaborazione fra lo studio e Takuya Kimura, l'attore che interpreta Takayuki Yagami nella serie Judgment (recensione).

Ricorderete infatti che fra le due parti ci sono stati dei problemi legati all'agenzia che gestisce l'immagine di Kimura, e non sappiamo se siano stati risolti o meno.