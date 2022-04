Bethesda.net: la migrazione su Steam ha una data di inizio ufficiale, in aprile

Bethesda sta per chiudere il suo launcher, Bethesda.net, migrando tutti i giochi e i dati su Steam, e con un nuovo aggiornamento viene annunciata oggi la data di inizio ufficiale per la procedura: il 27 aprile 2022.

Come era stato riportato in precedenza, Bethesda.net verrà abbandonato quest'anno, con una migrazione gratuita prevista su Steam per quanto riguarda tutti i giochi e i dati legati agli account registrati sulla piattaforma. La migrazione da Bethesda.net a Steam avrà inizio il 27 aprile, con una rimozione progressiva dei servizi dal vecchio launcher che, nel frattempo, saranno invece attivi direttamente su Steam.



Bethesda ha comunicato oggi che Fallout 76 continuerà ancora per qualche settimana a funzionare su Bethesda.net, ma dall'11 maggio il gioco non sarà più avverabile attraverso il vecchio launcher, richiedendo dunque a tutti i giocatori di passare su Steam. La compagnia, insomma, sta spingendo gli utenti a effettuare la migrazione il prima possibile, in modo da non avere impatti negativi nel passaggio da una parte all'altra.

A partire dal 27 aprile, la migrazione sarà attiva attraverso un'opzione specifica direttamente nel launcher Bethesda e basterà seguire le indicazioni segnalate per poterla completare. Per coloro che la effettuano in anticipo, sono previste anche delle ricompense all'interno di Fallout 76, attraverso 10 rank-up sulla scoreboard della Stagione 9, che diventeranno utilizzabili con il lancio di questa. Per maggiori informazioni, potete leggere le FAQ e altre indicazioni a questo indirizzo.