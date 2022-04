Ubisoft Plus: prova gratuita da 7 giorni disponibile, anche per il piano Multi Access con Stadia

Ubisoft ha reso disponibile una fase di prova gratuita di Ubisoft Plus, il servizio in abbonamento che dà accesso a più di cento giochi. L'offerta è valida fino all'11 maggio 2022. Dal momento dell'attivazione, il servizio sarà gratuito per sette giorni. L'offerte è valida solo per i nuovi abbonati.

Come indicato dal sito ufficiale di Ubisoft Plus: "Sottoscrivendo l'abbonamento per la prima volta a Ubisoft+ PC Access o Ubisoft+ Multi-Access tra il 12 aprile 2022 e l'11 maggio 2022, i primi 7 giorni sono gratuiti. Offerta limitata a una prova gratuita per account Ubisoft. Per usufruire della prova gratuita di 7 giorni, occorre scegliere tra Ubisoft+ PC Access o Ubisoft+ Multi-Access. Deve essere fornita una carta di credito o di debito valida. Se l'abbonamento non viene annullato prima della conclusione dei 7 giorni di prova gratuita, sarà rinnovato automaticamente alla tariffa mensile standard e verrà addebitata la somma di € 14,99 per Ubisoft+ PC Access o € 17,99 per Ubisoft+ Multi-Access ogni mese fino all'eventuale annullamento."

Un collage di giochi Ubisoft

È quindi importante ricordarsi di annullare l'abbonamento a Ubisoft Plus prima dello scadere della prova gratuita, altrimenti vi sarà il rinnovo automatico (che è stato invece rimosso da PlayStation e Nintendo, insieme ad altre modifiche agli abbonamenti)

La prova gratuita, come sopra indicato, è valida per entrambi i piani di Ubisoft Plus. Ricordiamo anche che la versione Multi Access include una lista di giochi riproducibili tramite Google Stadia.

La lista di giochi di Ubisoft Plus include Assassin's Creed Valhalla, Rainbow Six Extraxcyion, Far Cry 6, Riders Republic, Watch Dogs Legion, Immortals Fenyx Rising e molti altri titoli, tra quelli più recenti e quelli più vecchi, compresi classici come The Settlers, Flashback, Might & Magic Heroes, SplinterCells, Prince of Persia, Rayman e non solo.