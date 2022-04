Halo Infinite superato da The Master Chief Collection come quantità di giocatori su Steam

Halo Infinite si ritrova ad essere superato da Halo: The Master Chief Collection come quantità di giocatori attivi su Steam, per quanto riguarda il conteggio corrente e il picco nelle 24 ore, in base alla classifica dei titoli più giocati sulla piattaforma Valve.

Si tratta di una situazione emblematica di come Halo Infinite abbia perso una grande quantità di giocatori dal periodo di lancio ad oggi: nelle prime settimane, il gioco 343 Industries viaggiava sui 250.000 giocatori contemporanei su Steam, mentre attualmente si trova con un picco di meno di 10.000 giocatori, cosa che dimostra un notevole crollo della popolazione online attiva.

Il sorpasso di Halo: The Master Chief Collection è ovviamente legato al recente aggiornamento rilasciato dagli sviluppatori, che ha peraltro aggiunto il multiplayer cross-platform per la campagna di Halo 3 e Halo 3: ODST, ma fotografa una situazione piuttosto difficile per il gioco Microsoft su Steam, dopo una partenza che lasciava presagire ottime cose.

Data la bontà del gameplay di base di Halo Infinite, i problemi riguardano soprattutto la scarsità di contenuti in termini di quantità di mappe e modalità di gioco, oltre alla nota lentezza della progressione che, tuttavia, è stata poi gradualmente corretta con diversi update.

La classifica dei giochi Steam in termini di quantità di giocatori

Molto si gioca sull'arrivo della Stagione 2: Lone Wolves che ormai è alle porte, con il lancio fissato per il 3 maggio 2022, che potrebbe iniettare nuova linfa vitale a Halo Infinite su Steam.

C'è anche da dire che il grosso dei giocatori di Halo è storicamente su console, dunque anche questi numeri fotografano solo una parte minore della situazione generale del gioco, ma non si hanno numeri precisi al di fuori di questi. Nel frattempo, abbiamo visto che Certain Affinity sta collaborando con 343 Industries al supporto del gioco.