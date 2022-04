Halo: The Master Chief Collection, multiplayer co-op cross-platform aggiunto con patch

343 Industries continua a lavorare su Halo: The Master Chief Collection, avendo aggiunto di recente, attraverso l'ultima patch rilasciata nelle ore scorse, la possibilità di giocare le varie campagne di Halo 3 e Halo 3: ODST in multiplayer co-op cross-platform, ovvero tra giocatori su piattaforme diverse.

Si tratta di un'aggiunta ancora non definitiva, visto che gli sviluppatori la definiscono "sperimentale", ma sembra comunque già funzionare, in attesa di ulteriori analisi sulla questione. Al momento, questa aggiunta vale per le campagne cooperative di Halo 3 e Halo 3: ODST, consentendo in questo modo ai giocatori di prendere parte insieme alla Campagna in modalità multiplayer co-op indistintamente su PC, Xbox One o Xbox Series X|S.

La funzione in questione è stata testata a lungo all'interno del team, ma la fase di test proseguirà anche in questi giorni con il rilascio al pubblico, attraverso una sorta di beta allargata ma che assomiglia molto a una versione definitiva dell'opzione in questione.

Halo: The Master Chief Collection, un'immagine di uno dei giochi

In ogni caso, 343 Industries chiede agli utenti di riportare eventuali anomalie e fornire feedback in maniera da poter eventualmente espandere o modificare la funzionalità in questione.

Altri cambiamenti arrivati con l'ultima patch riguardano alcuni miglioramenti applicati alle modalità Firefight e Floodfight per Halo 3: ODST, novità applicate al Custom Game Browser compresa la nuova opzione Quick Match, ulteriori teschi aggiunti a Halo 2, Halo 3 e Halo 3: ODST, nuove medaglie e strumenti per le mod oltre a una grande quantità di correzioni su bug e altri problemi.

Nel frattempo, restiamo in attesa del lancio della Stagione 2 di Halo Infinite, intitolata Lone Wolves e fissata per il 3 maggio 2022 con le novità apportate in termini di mappe, modalità e caratteristiche di gioco varie, mentre per la Campagna Co-op sul nuovo capitolo ci sarà ancora da attendere.