Diablo 3 a 4K nativi su Xbox Series X con la patch 2.7.3, in attesa della Stagione 26

Diablo 3 ha ottenuto la sostanziosa patch 2.7.3, che tra le altre cose introduce varie migliorie al gioco su Xbox Series X, con un incremento di risoluzione che diventa ora 4K nativa, ovvero fissa, risolvendo dunque il problema emerso in precedenza.

L'update di Diablo 3 su tutte le piattaforme introduce alcuni cambiamenti che preparano il gioco al lancio della Stagione 26 in arrivo il 15 aprile, con l'applicazione di nuove opzioni e caratteristiche come Echoing Nightmare. La patch è disponibile per il download già da qualche ora, e tra i cambiamenti più evidenti c'è una rielaborazione per quanto riguarda il gioco su Xbox Series X|S e in particolare sulla maggiore delle due console Microsoft.

Stranamente, Diablo 3 è rimasto bloccato con la risoluzione a 1080p su Xbox Series X|S, nonostante già la versione Xbox One X contasse quantomeno su un 4K dinamico. Con l'arrivo della nuova patch, il gioco sfoggia invece una risoluzione a 4K fissa e nativa, almeno per quanto riguarda Xbox Series X, cosa che dovrebbe migliorare sensibilmente l'aspetto generale.

Ci sono comunque molte variazioni introdotte a Diablo 3 con l'applicazione della patch 2.7.3 su tutte le piattaforme, in particolare per quanto riguarda modifiche al gameplay e impostazioni di gioco, che potete consultare nelle estese note ufficiali della patch. Tutto in preparazione del lancio della nuova Stagione 26, che continua a dimostrare l'enorme supporto continuativo da parte di Blizzard, in attesa dell'arrivo di Diablo IV.