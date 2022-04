Doctor Strange nel Multiverso della Follia: lo spot "Reckoning" è molto bizzarro

Marvel ha pubblicato un nuovo spot su Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il secondo film basato sul celebre Stregone dell'MCU, il quale si presenta particolarmente bizzarro, anche rispetto agli standard imposti dalla serie.

Il breve trailer dura solo 30 secondi e fa parte di una serie di video promozionali di cui abbiamo visto in precedenza anche "Dream", tutti impostati sul senso di mistero e stranezza che sono tipici del personaggio Marvel in questione e del mondo a questi collegato. In questo caso vediamo un altro veloce montaggio di scene decisamente bizzarre, che vedono il coinvolgimento anche di Wanda Maximoff, destinata ad essere una co-protagonista nella storia.

Con l'apertura delle prevendite e il film previsto arrivare il 6 maggio 2022 nei cinema americani, è iniziata la vera e propria campagna promozionale martellante per il nuovo film Marvel, che segna il ritorno del personaggio dopo la sua comparsa in Spider-Man: No Way Home e il suo secondo film dedicato all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Oltre al protagonista Stephen Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, è chiaro il ritorno di Wanda "Scarlet Watch" Maximoff come co-protagonista, interpretata sempre da Elizabeth Olsen, di ritorno dalla sua serie TV dedicata, WandaVision. Oltre a questa particolare accoppiata, gli altri personaggi principali sembrano essere Wong (Benedict Wong) e America Chavez (Xochitl Gomez).

D'altra parte, la classificazione USA parla di "immagini spaventose" e questi brevi video sono abbastanza significativi dello stile generale, a metà tra la stranezza, l'action e l'horror.