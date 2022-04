Doctor Strange nel Multiverso della Follia: classificazione USA parla di "immagini spaventose"

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha ricevuto una classificazione ufficiale, in attesa della sua uscita pianificata per maggio 2022. Questo nuovo film Marvel segue le orme di altri film del MCU e ha ottenuto una classificazione PG-13 negli Stati Uniti. Il British Board of Film Classification del Regno Unito deve ancora valutare il film.

La Motion Picture Association ha condiviso il suo verdetto e ha anche indicato alcuni aspetti del nuovo film. La classificazione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è OG-13 a causa della presenza di "intense sequenze di violenza e azione, immagini spaventose e l'uso di un linguaggio volgare".

Il protagonista di Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Il primo Doctor Strange ha ricevuto lo stesso rating quando è uscito nel 2016. Tuttavia, quella volta era dovuto a "violenza fantascientifica e azione, e un'intensa sequenza di un incidente". Doctor Strange nel Multiverso della Follia sembra quindi proporre qualcosa di più "spaventoso".

Ovviamente non parliamo di un film horror e una classificazione PG-13 rientra nella norma, per un film come Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Il film è certamente molto atteso, in quanto permetterà di rivedere personaggi amati della saga del Marvel Cinematic Universe. Inoltre, potrebbero apparire anche volti molto noti ma non confermati, come Prof. X e Deadpool. Gli attori hanno anche risposto alle teorie dei fan.