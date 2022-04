Amouranth lascia OnlyFans per una nuova opportunità lavorativa

Amouranth ha annunciato tramite Twitter che lascerà OnlyFans a giugno 2022. Il motivo? Smetterà di fare la e-girl e svolterà lavorativamente parlando, dedicandosi a un progetto che ricade nel dominio dei media tradizionali.

Considerando che ad agosto 2021 Amouranth aveva dichiarato di riuscire a fare un milione di dollari al mese con OnlyFans, l'opportunità lavorativa che le si è presentata deve essere davvero ghiotta. Nel frattempo la nostra ha deciso di investire in un nuovo tipo di contenuti su Twitch, non ancora specificati e non è chiaro quanto legati ai media tradizionali di cui sopra. Ci ha già investito sopra 350.000 / 400.000 dollari.

Amouranth aveva già manifestato più volte la volontà di ritirarsi, ma stava aspettando la giusta opportunità, che evidentemente deve essere arrivata. Stando a quando ha scritto: "Questo è solo l'inizio (o l'inizio della fine con me che sparisco dallo stare online)."

Diciamo che il messaggio è abbastanza chiaro e sembra che Amouranth voglia ritirarsi dietro le quinte per gestire una qualche attività legata alla creazione di contenuti. Comunque sia l'annuncio delle novità relative alla sua carriera arriverà tra il 15 e il 17 giugno 2022.