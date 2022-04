Ex dipendente Ethereum condannato per aver spiegato come usare le criptomonete per riciclare denaro

Virgil Griffith, un ex dipendente di Ethereum Foundation, è stato condannato a più di cinque anni di prigione e a una multa di 100.000 dollari per aver spiegato durante una conferenza tenuta in Corea del Nord come usare le criptomonete per riciclare denaro sporco ed eludere le sanzioni internazionali.

Più precisamente, è stato ritenuto colpevole di aver cospirato contro lo US International Emergency Economic Powers Act, una legge USA, parlando con le autorità coreane di come usare le criptomonete, e le tecnologie relative, per violarla.

Nell'aprile del 2019, Griffith volò a Pyongyang, la capitale della Corea del Nord, per presentare una tecnologia basata su blockchain in una crypto conferenza, nonostante il mancato permesso del dipartimento di stato americano. L'accusa ha affermato che l'uomo sapeva che queste tecnologie potevano essere utilizzate dalla Corea del Nord per eludere le sanzioni degli Stati Uniti e ripulire il denaro.

Parte della presentazione di Griffith affermava che: "La caratteristica più importante delle blockchain è che sono aperte. La Corea del Nord non può esserne esclusa, a prescindere da cosa ne dicano USA e Nazioni Unite."

Ethereum Foundation ha dichiarato di non approvare o supportare l'iniziativa di Griffith. Stiamo parlando di un organizzazione no-profit con sede in Svizzera dedicata alla tecnologia di Etherum, realizzata dai suoi stessi fondatori, che promuove e gestisce Etherum.

Stando agli avvocati della difesa, Griffith fece il viaggio in Corea del Nord perché curioso e ossessionato dalla cultura locale. Lui stesso ha scritto una lettera alla corte affermando che voleva vedere la Corea del Nord prima della caduta. Altri hanno sottolineato come le informazioni condivide da Griffith in Corea del Nord fossero ben note. Del resto l'amore della criminalità organizzata per queste tecnologie è ben noto. Il giudice però non ha creduto a Griffith, definendolo al momento della condanna uno che vuole tenere i piedi in più staffe, almeno finché riesce a stare al centro dell'attenzione.