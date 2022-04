Mass Effect: il nuovo capitolo sembra essere ancora in fase iniziale di sviluppo

Mass Effect è stato menzionato da BioWare in un nuovo post sul blog ufficiale, da dove emerge il fatto che lo sviluppo del nuovo capitolo, a quanto pare, si trova ancora nelle fasi iniziali e dunque l'uscita potrebbe essere ancora decisamente lontana.

Il post in questione riguarda un aggiornamento sulla community e la comunicazione tra gli sviluppatori e il pubblico, ma inserito all'interno del testo si trova anche un breve passaggio riguardante i nuovi progetti in corso presso BioWare. Come è noto, c'è un nuovo Dragon Age in lavorazione all'interno del team, ormai da anni, a cui si è affiancato anche un altro Mass Effect.

Di entrambi abbiamo visto dei vaghi video di presentazione, con Dragon Age che dovrebbe essere in una fase piuttosto avanzata dello sviluppo: secondo quanto era stato riferito dalla stessa BioWare un paio di mesi fa, il team dovrebbe trovarsi a metà della produzione sul nuovo RPG fantasy, mentre l'attesa per Mass Effect dovrebbe essere decisamente più lunga.

Dopo aver parlato dei vari progetti in corso all'interno del team, nel comunicato si legge "C'è anche il nuovo gioco dell'universo di Mass Effect, che è ora nelle fasi iniziali dello sviluppo.

Mass Effect, un'immagine dal teaser trailer

Ci vorrà ancora un po' prima di poterne parlare nel dettaglio, ma non vediamo l'ora di mostrarvi ciò su cui stiamo lavorando".

A questo punto è chiaro che quel teaser trailer di Mass Effect che venne mostrato ai The Game Awards 2020, e che rappresenta al momento l'unico materiale visto finora, era stato costruito in un momento di pre-produzione del gioco che ancora non aveva nulla di concreto.