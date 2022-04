Nintendo Switch Pro, annuncio imminente per una leaker: stavolta è tutto vero?

L'annuncio di Nintendo Switch Pro sarebbe ormai imminente: lo riferisce la nota camgirl leaker che negli ultimi anni ha azzeccato diverse previsioni ottenute di prima, uh, mano. Lo scorso anno sembravamo vicinissimi a un reveal ma poi non se n'è fatto nulla, stavolta è tutto vero?

Di certo appare curioso che i rumor sulla console abbiamo ricominciato a circolare subito dopo l'ultimo podcast di Digital Foundry, secondo cui The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 utilizza la tecnologia di Nintendo Switch Pro e potrebbe dunque diventare una killer application per la nuova piattaforma.

Le perplessità di Richard Leadbetter e dei suoi collaboratori riguardano l'effettistica visibile nell'ultimo trailer del gioco, nello specifico le tecniche di antialiasing e le nuvole volumetriche, che a loro avviso l'attuale modello di Switch non sarebbe in grado di gestire, quantomeno non con quel livello di qualità.

Nell'editoriale di ieri ci siamo chiesti se Nintendo Switch Pro ha davvero bisogno di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, ma probabilmente la domanda che i possessori della console si pongono è un'altra e la risposta la conoscono già: sì, Breath of the Wild 2 ha senz'altro bisogno di Nintendo Switch Pro.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Link corre nell'open world del gioco

Del resto, volendo essere obiettivi, ne aveva bisogno già il primo capitolo della serie, che in più di un'occasione faceva fatica a mantenere i 30 fps durante l'esplorazione dell'open world o nel corso dei combattimenti più caotici e movimentati. Non è chiaramente l'unico esempio che viene in mente, ce ne sono diversi.

Si è dunque fatta strada con sempre maggiore insistenza la sensazione che Nintendo Switch non disponga delle capacità tecniche necessarie per supportare esperienze caratterizzate da un certo grado di complessità, e che dunque fosse necessario e auspicabile un upgrade hardware in grado di porre rimedio a tali mancanze.

Si tratta ancora di teorie infondate, di vane speranze? Be', il leak di NVIDIA che tanto sta facendo discutere negli ultimi tempi includeva anche dettagli su Nintendo Switch Pro in cui si parlava di architettura Ampere e DLSS 2.2, dunque di una componentistica in grado di offrire risoluzione, effetti e prestazioni sostanzialmente superiori rispetto all'attuale modello.

Insomma, è possibile che il lancio di Nintendo Switch modello OLED, annunciato lo scorso luglio, sia davvero stato preferito a Switch Pro per via della ben nota crisi dei semiconduttori, che avrebbe reso complicato per l'azienda nipponicca produrre una piattaforma differente.

Nintendo Switch nelle sue attuali versioni

Ora però la situazione sembra in via di risoluzione, come testimonia il fatto che si comincino a trovare NVIDIA RTX al prezzo ufficiale, e potrebbe dunque essere arrivato il momento di fare questo annuncio così atteso. Voi che ne dite? Parliamone.

