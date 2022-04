Nintendo Switch Pro ha davvero bisogno di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2?

Ancora una volta si torna a parlarne. Nintendo Switch Pro è uno di quegli argomenti sempreverdi che non stancano mai gli appassionati di hardware e di videogiochi. E di nuovo, la "colpa" è di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 (nome non ufficiale, ricordiamolo, ma è troppo comodo chiamarlo così).

A discutere della questione è Digital Foundry, testata specializzata nelle analisi tecniche dei videogiochi PC e console. In un recente video, DF ha detto la propria sul più recente filmato dedicato a The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Il responso? Graficamente è anche troppo bello. Di rado si possono udire queste parole, ma così è. Secondo Digital Foundry, il trailer dedicato al rinvio mostra scene con un'effettistica che, almeno sulla carta, non dovrebbe essere alla portata della console ibrida della casa di Kyoto. Secondo quanto indicato, vi sono transizioni con antialiasing e nuvole volumetriche di livello fin troppo elevato per Nintendo Switch.

Quindi, come stanno le cose? Una possibilità, ovviamente, è che il filmato sia un po' ritoccato. Non intendiamo dire che sia falso, ma semplicemente che Nintendo ci proponga la versione ideale di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, quella che loro stessi vorrebbero proporre al pubblico. Ovviamente, però, alla fine bisogna fare i conti con l'hardware e vi è qualche depotenziamento, perché il gioco finale non sarebbe in grado di reggere con prestazioni accettabili quel livello visivo. Si tratta di una pratica comune nel mondo dei videogiochi e, fintanto che ciò che viene presentato non è completamente falso, non si può nemmeno criticare troppo gli sviluppatori, i quali sanno bene che il pubblico - che ancora non ha potuto provare con mano il gioco e non ha quindi una visione d'insieme - è subito pronto a giudicare e criticare con il poco che ha a disposizione, ovvero la grafica. I dettagli potrebbero quindi essere solo frutto di ritocchi e quanto mostrato potrebbe essere stato registrato non direttamente una Nintendo Switch, ma su un computer.

Una scena del più recente trailer di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Una seconda possibilità è che il team di Nintendo abbia fatto un piccolo miracolo tecnico e sia stato in grado di tirare fuori da Switch fino all'ultima goccia di potenza di calcolo, ottimizzando a meraviglia l'esperienza. Il rimando, in questo senso, potrebbe essere frutto della necessità di lavorare sull'ottimizzazione, per non dover scendere a troppi compromessi e proporre veramente la grafica mostrata nell'ultimo trailer di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2.

Infine, la terza possibilità - ovvero quella proposta da Digital Foundry - è che il The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 mostrato sia eseguito su un nuovo hardware proprietario della grande N, ovvero la chiacchierata Nintendo Switch Pro. Il rimando del gioco potrebbe quindi essere legato alla volontà di Nintendo di distribuire il gioco insieme alla nuova console, creando un po' la stessa situazione avventura al lancio di Nintendo Switch standard e del primo The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Sarà veramente così? Ovviamente non lo sappiamo. Pensiamo però che una domanda più interessante sia: oramai, a Nintendo Switch Pro serve veramente l'aiuto di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2?

Capiamoci, l'epoca Wii U fu un disastro e Nintendo Switch aveva tutto da dimostrare. The Legend of Zelda Breath of the Wild fu una parte importante del successo al D1 della console, ma i tempi sono ormai cambiati. Siamo convinti che, come dimostrato da Nintendo Switch OLED, il pubblico sarebbe più che interessato a una nuova console anche senza associarla a un nuovo gioco di primo piano.

Certo, è ovvio che la soluzione migliore è sempre avere un grande nome a fianco del nuovo hardware ma, per puro piacere di discussione, diteci, voi comprereste il solo Nintendo Switch Pro (immaginiamolo come un hardware sensibilmente superiore a quello standard, ma senza esclusive) senza alcun gioco associato, oppure sentireste sempre il bisogno di "giustificare" l'acquisto con un gioco di alto livello come The Legend of Zelda Breath of the Wild 2? Parliamone.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.