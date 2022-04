Weird West: presentati in video il primo evento della comunità e la roadmap

Weird West ha lanciato il suo primo evento della comunità, chiamato Plague, presentato in un breve trailer pubblicato da Devolver digital, che mostra anche la roadmap dei futuri aggiornamenti del gioco.

L'evento è a base di zombi, con i giocatori che devono andare in giro a sterminarli. Il video mostra appunto alcune sequenze di gameplay in cui il personaggio principale uccide dei non morti senza troppi riguardi, anche perché rischiano di diffondere una terribile pestilenza in tutto il mondo di gioco.

Alla fine del filmato possiamo vedere la roadmap dei futuri aggiornamenti. Dopo l'evento Plague, arriverà un pacchetto di contenuti, quindi la "Modalità Impossibile", seguita dall'evento Caged Ones. Infine sarà aggiunto il supporto per le mod, con la promessa di altri contenuti rilasciati in una fase successiva.

Insomma, la vita del gioco di WolfEye, studio fondato da ex-Arkane Studios, sarà lunga e si spera piena di soddisfazioni per i giocatori.

Per altri dettagli, leggete la nostra recensione di Weird West. Di seguito la descrizione ufficiale:

Scopri una rivisitazione in stile dark fantasy del selvaggio west, in cui tutori dell'ordine e pistoleri condividono la frontiera con creature fantastiche. Intraprendi un viaggio attraverso la storia di un gruppo di eroi atipici, trasformandola in leggenda tramite le decisioni che prendi in una terra implacabile. Ciascun viaggio è unico e si adatta alle azioni intraprese; un serie di avventure ad alto rischio, in cui tutto conta e il mondo reagisce alle tue scelte. Forma una banda o avventurati da solo nei confini sovrannaturali di Weird West e fai tua ogni singola leggenda.

Weird West: rivisitazione in stile dark fantasy del selvaggio west, in cui tutori dell'ordine e pistoleri condividono la frontiera con creature fantastiche, ciascuna con le proprie regole e le proprie motivazioni.

Destini incrociati: scopri il mondo attraverso la storia delle origini dei diversi personaggi, spostandoti dal percorso di un personaggio a quello successivo, fino a quando tutti convergeranno nel capitolo finale.

Esperienza su misura: ciascuna partita è unica, dal momento che il gioco adatta la storia alle azioni e alle scelte fatte dal giocatore, per offrire un arco drammatico perfetto.

Simulazione immersiva: Weird West propone diversi stili di gioco in un mondo simulato in cui i personaggi, le fazioni e anche i luoghi reagiscono alle decisioni del giocatore.