The House of the Dead: Remake in arrivo su Xbox Series X|S e One? Spunta un indizio

The House of the Dead: Remake a quanto pare sembrerebbe in dirittura d'arrivo su Xbox Series X|S e Xbox One. Stando a un'immagine condivisa su Twitter, sullo store di Microsoft è apparsa la pagina dedicato alle versioni console del gioco, con tanto di data uscita fissata al prossimo 27 aprile.

Le immagini sono state pubblicate su Twitter pochi giorni dopo il lancio della versione Nintendo Switch, disponibile dal 7 aprile, da un utente che ha scovato la pagina delle versioni Xbox nello store di Microsoft.

Fino a quando non ci sarà un annuncio ufficiale non possiamo dare per escluso che le immagini qui sopra siano un fake ben realizzato. Tuttavia siamo propensi a credere che la soffiata sia corretta, considerando che pochi giorni fa è stata avvistata anche una versione PS4 di House of the Dead: Remake. In ogni caso per scoprire la verità non dovremo attendere a lungo, dato che il 27 aprile è dietro l'angolo.

Come accennato in precedenza, The House of the Dead: Remake è disponibile su Nintendo Switch dalla scorsa settimana. Si tratta del rifacimento del classico sparatutto di Sega, ricostruito da zero con nuova grafica e gameplay aggiornato. Purtroppo il risultato non è dei migliori, come potrete constatare nella nostra recensione di The House of the Dead: Remake per Nintendo Switch.