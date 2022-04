Eden Games acquisita da una compagnia di NFT gaming

Eden Games è stata acquisita da Animoca Brands, compagnia che si occupa di NFT gaming. Animoca ha acquisito il 100% di Eden Game da Engine Gaming & Media, che l'aveva acquisita nel 2017.

Animoca, aspramente criticata per come ha gestito la chiusura di F1 Delta Time, ha dichiarato che Eden Games si dedicherà completamente a un gioco di corse basato su blockchain e contribuirà ai titoli esistenti della compagnia, incentrati sulla criptomoneta proprietaria REVV.

Il nuovo gioco farà anche parte del programma Race Pass basato sugli NFT dell'editore, pensato per compensare quelli che hanno perso tutti i loro NFT acquistati in F1 Delta Time.

Eden Games fu fondata nel 1998 dai membri del team di Infogrames che avevano lanciato V-Rally l'anno precedente. Tra i suoi lavori spiccano Need for Speed: Porsche Unleashed, due Test Drive Unlimited e la serie Gear.Club. Oltre ai giochi di corse, Eden Games ha lavorato anche a giochi di altro genere come il platform 3D Kya: Dark Lineage e Alone in the Dark 4: The New Nightmare del 2008.