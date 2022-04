13 Sentinels Aegis Rim: trailer di lancio della versione Nintendo Switch

Atlus ha pubblicato il trailer di lancio della versione Nintendo Switch di 13 Sentinels: Aegis Rim, ricordandoci che l'RTS di Vanillaware è disponibile da oggi per la console ibrida della grande N.

13 Sentinels: Aegis Rim è un RTS 2D realizzato da Vanillaware e originariamente uscito su PS4 a settembre del 2020, ottenendo i favori della stampa e del pubblico, grazie a una trama sci-fi indimenticabile e raccontata alla perfezione, un comparto artistico di primo livello e meccaniche strategiche ben congegnate.

Ma come se la cava su Nintendo Switch? Per avere una risposta a questa domanda vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di 13 Sentinels: Aegis Rim per Nintendo Switch, in cui Marco Perri afferma che "Dopo più di un anno e mezzo, l'opera probabilmente più ambiziosa di George Kamitani, il talentuoso ex-Capcom, si palesa nella sua forma probabilmente più giusta. Potrebbe sembrare una frase fatta e forse banale, ma la portabilità aggiunge tutto un altro livello di fruizione a un titolo che non fa della forza poligonale la sua caratteristica principale, tutto il contrario."

"Per questo, giocare a 13 Sentinels su Switch è comodo e perfetto per la sua struttura graphic novel, anche grazie a un port completo e correttamente implementato, al netto di micro rallentamenti qua e là frutto più di mancata patch che altro. In ogni caso, Switch o no, vi consigliamo caldamente di lasciarvi affascinare dal mondo etereo e fuori dal tempo, tipicamente giapponese, ideato da Vanillaware per il loro nuovo piccolo, grande classico."