Monitor da gaming HP da 32 pollici QHD e 165 Hz: offerta Amazon di Primavera 2022

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci permettono di acquistare un monitor da gaming HP X32 in QHD, 165 Hz e 32 pollici. Lo sconto segnalato è di 80€. Amazon non indica un prezzo consigliato per questo monitor, ma il prezzo tipico negli ultimi mesi era 379.90€. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto sulla piattaforma, quindi per il momento non crediamo verrà proposta un'offerta migliore. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo monitor HP propone un tempo di risposta di 1 ms, con una frequenza di aggiornamento a schermo di 165 Hz. Lo schermo è IPS e propone l'HDR. La diagonale è di 32 pollici e supporta l'anti-riflesso, l'adaptive sync e il filtro per la luce blu. Le dimensioni sono 5.36 x 71.38 x 42.95 cm; per un peso totale di 7.9 Kg.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

monitor da gaming HP X32

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.