DualSense: il software per aggiornare il firmware sta per arrivare su Windows e Mac

Presto il software per aggiornare il firmware del controller DualSense arriverà anche su Windows e Mac. Non c'è stato alcun annuncio in merito da parte di Sony, ma online è apparsa l'EULA (end user licence agreement) del software, poi rimossa da Sony, ma conservata dalla cache di Google, che ha svelato questa importante novità.

A oggi il FirmWare del DualSense è aggiornabile solo passando da PS5. Essendo il controller utilizzabile anche con i PC e i Mac, si tratta di una limitazione non da poco, soprattutto per chi vuole usarlo pur non possedendo la console.

L'EULA non dice ovviamente molto sulle funzionalità del software, ma si limita a definirne i confini legali.

Naturalmente non c'è ancora l'ufficialità, ma il fatto che il contratto di licenza sia apparso in origine sul sito ufficiale PlayStation dovrebbe lasciare pochi dubbi sulla fondatezza della notizia. Comunque sia, attualmente provando a raggiungere la pagina dove è apparso, si viene salutati da un errore 404. Quindi, per ora, di download non se ne parla. Non ci resta che aspettare.