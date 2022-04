Apple iPad Air 2022: offerta Amazon di Primavera 2022, modello da 64 GB in tre colori

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci propongono uno sconto sull'Apple iPad Air da 64 GB di 5° generazione. Lo sconto segnalato è di 64 euro. Il prezzo pieno di questo Apple iPad Air è 699€ secondo Amazon. Pochi giorni fa era stato proposto un primo sconto, ma ora il prezzo è calato ulteriormente. Si tratta di un'offerta non massiccia, ma parliamo comunque di un modello del 2022, quindi è impossibile aspettarsi per il momento molto di meglio. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile in questo momento.

Apple iPad Air di 5° generazione propone un display Liquid Retina da 10.9 pollici con true tone. Monta un chip Apple M1 con Neural Engine. Dispone anche di una fotocamera grandangolo da 12 MP e di una fotocamera frontale da 12MP con ultra‐grandangolo e inquadratura automatica.

Apple iPad Air di 5° generazione

