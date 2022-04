The House of the Dead: Remake per PS4 trovato su PlayStation Store

The House of the Dead: Remake potrebbe approdare anche su PS4, stando al ritrovamento dell'immagine principale del gioco effettuato da un utente nel backend del PlayStation Store. Al momento il titolo è stato annunciato solo per Nintendo Switch.

In uscita sulla console ibrida il 7 aprile, The House of the Dead: Remake si presenta come un rifacimento del classico arcade targato SEGA, con grafica migliorata e un sistema di controllo basato sui movimenti del Joy-Con.

Impugnando il controller Nintendo come una pistola, verremo chiamati a esplorare una serie di scenari e a liberarli dalla presenza di orde di zombie, nell'ambito di un'esperienza chiaramente ispirata alla cinematografia horror.

Il remake, realizzato da MegaPixel Studio, il team di sviluppo che si è già occupato di Panzer Dragoon 2 Zwei, approderà anche nei negozi con un'edizione fisica prevista per il 26 maggio in Europa.