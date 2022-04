Kingdom Hearts 4: nuove informazioni molto dopo l'E3, secondo una dichiarazione di Nomura

Kingdom Hearts 4 è stato da poco presentato, ma i fan non vedono l'ora di sapere di più. Secondo quando detto da Nomura, però, non dovremmo aspettarci nuove informazioni per un po'. Quanto? Ben dopo il periodo dell'E3.

L'informazione è stata condivisa da un fan che ha partecipato all'evento di Square Enix durante il quale è stato presentato Kingdom Hearts 4. Per questo motivo, è possibile che - durante l'eccitazione della diretta - vi sia stata anche solo una piccola incomprensione e che le parole di Nomura non siano state riportate nel modo corretto. Sulla base di quanto indicato, in ogni caso, il creatore di Kingdom Hearts ha detto che ci vorrà del tempo prima di scoprire di più, di certo molto dopo il periodo dell'E3.

Sora, da Kingdom Hearts 4

Come sappiamo, l'E3 2022 è stato cancellato, quindi possiamo supporre che ciò che Nomura intendeva è che non dovremmo aspettarci novità durante questo periodo estivo. Se invece il director di Kingdom Hearts 4 avesse scelto le parole con grande attenzione, significherebbe che non scopriremmo nulla fino al 2023, anno durante il quale l'E3 dovrebbe tornare.

Inoltre, Nomura avrebbe anche svelato che Square Enix ha deciso di mostrare Kingdom Hearts 4 così presto per evitare di subire un leak di informazioni. Per ora non abbiamo una data di uscita, ma è probabile che ci vorranno vari anni.

Nel frattempo, l'internet ha deciso di focalizzarsi sui dettagli più importanti del trailer, come il fatto che le scarpe di Sora non sono più giganti.