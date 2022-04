Kingdom Hearts 4: Sora non indossa più scarpe giganti, i fan ci scherzano sopra

Il 10 aprile 2022, Square Enix ha svelato al mondo Kingdom Hearts 4. Ci sono molti dettagli di cui è possibile discutere e uno di questi è il fatto che Sora non indossa più scarpe giganti. Si tratta di una notizia così incredibile che i fan della saga hanno iniziato a scherzarci sopra.

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, Sora indossa delle normali scarpe, con normali proporzioni, all'interno del trailer di Kingdom Hearts 4.

Le scarpe di Sora nel trailer di Kingdom Hearts 4

Cercando su Twitter, è facile trovare svariate reazioni da parte del pubblico di Kingdom Hearts 4, che non si è sprecato nei commenti ironici. Un esempio è l'utente SamllBuStudio, che scrive "Vieni nella mia casa, nel MIO weekend... e metti delle scarpe di dimensioni normali a Sora in KH4. Manchi di rispetto a me e alla mia famiglia in questo modo".

Un secondo utente, DatChaosGuy, scrive invece: "Voi s*****i potete smettere di dire che indossa scarpe da clown ora". Chiaramente il giocatore aveva preso a cuore la questione.

C'è però da considerare che lo stile grafico di Sora potrebbe cambiare da mondo a mondo, come accaduto nel terzo capitolo. Nomura, secondo una fonte, avrebbe infatti già confermato che l'aspetto realistico di Sora è una conseguenza del suo essere a Quadratum.