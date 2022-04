Kingdom Hearts 4: Sora ha quest'aspetto perché è a Quadratum, potrebbe cambiare in altri mondi?

Kingdom Hearts 4 è stato presentato e tra tutte vi è una caratteristica che ha stupito: lo stile grafico estremamente realistico. L'intero gioco sarà così? Secondo una nuova informazione, lo stile visivo di Sora è così poiché si trova nella nuova ambientazione, Quadratum. Potrebbe quindi cambiare in altri mondi?

L'informazione è stata condivisa dall'utente Twitter @xenosaga7, il quale ha a propria volta tradotto l'informazione condivisa in giapponese a questo indirizzo. Si tratta di una raccolta di annotazioni scritte in diretta da uno spettatore dell'evento durante il quale è stato presentato Kingdom Hearts 4. Per questo motivo, non sappiamo quanto sia attendibile, visto che lo spettatore potrebbe aver semplicemente capito male. In ogni caso, questo è quanto è stato indicato. In futuro dovrebbe essere pubblicato un resoconto di quanto detto nell'evento, quindi potremo scoprirlo in prima persona.

Non si tratterebbe, in realtà, di una novità per la saga. Sin dal primo capitolo l'aspetto di Sora cambiava in certi mondi e, nel terzo capitolo, lo stile grafico del personaggio variava insieme all'aspetto. Che lo stesso accada in Kingdom Hearts 4 non è affatto impossibile, anche perché - come è possibile vedere nel trailer - alla fine appaiono Paperino e Pippo, i quali hanno uno stile più classico.

Infine, vi ricordiamo che la grafica è completamente temporanea, in quanto il gioco sarà sviluppato in Unreal Engine 5, mentre questa demo è stata creata in Unreal Engine 4.

Per tutte le speculazioni e le ipotesi sul futuro della serie, vi lasciamo al nostro speciale: Kingdom Hearts 4, analisi, dettagli e teorie sul trailer.