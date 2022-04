Capcom Arcade 2nd Stadium annunciata, con un gioco gratuito

Capcom ha annunciato la raccolta Capcom Arcade 2nd Stadium per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Si tratta del secondo volume del progetto che raccoglie i suoi classici da sala giochi. Come per Capcom Arcade Stadium, uno dei giochi inclusi sarà completamente gratuito: SonSon.

Un secondo gioco, Three Wonders, si otterrà come bonus prenotando la Capcom Fighting Collection. In totale i giochi inclusi saranno 32. Purtroppo non n'è stato ancora svelato l'elenco completo.Vediamo le immagini dei primi due giochi annunciati:

Capcom Arcade 2nd Stadium: SonSon

Capcom Arcade 2nd Stadium: Three Wonders

La speranza è che questa nuova raccolta segua la prima in termini di contenuti, ma non in quelli dei problemi avuti, in particolare su Nintendo Switch, ma anche su PC e console. Insomma, vedere una raccolta di giochi degli anni '80 e '90 scattare sui moderni sistemi da gioco, quando su emulatori girano perfettamente, non è stato un bello spettacolo.