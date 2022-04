Survarium chiude e regala crediti ai giocatori, ma non a quelli russi

Lo sparatutto online free-to-play Survarium sta per chiudere dopo dieci anni di attività e gli sviluppatori hanno iniziato quelle che saranno le iniziative di fine gioco, prima della chiusura definitiva dei server, che avverrà a fine maggio. Tra queste c'è il regalo di un bel po' di crediti gratuiti ai giocatori, ma non a quelli russi.

Il motivo è abbastanza semplice da spiegare: Vostok Games, lo studio di sviluppo, è ucraino. Sicuramente saprete che la Russia è in guerra con l'Ucraina. Comunque sia, chiunque si collegherà al gioco in queste settimane, riceverà 50.000 Gold e 500.000 Silver, con cui acquistare un po' ciò che vuole.

Da notare che nonostante la lunghissima attività, Survarium non è mai arrivato alla versione 1.0. L'ultimo aggiornamento, targato 0.69, risale a inizio dicembre 2021. Forse bisognerebbe un attimo rivedere le tempistiche dei lanci in Accesso Anticipato?

Comunque sia, attualmente il supporto tecnico per il gioco è cessato definitivamente. L'ultimo aggiornamento arriverà a metà maggio, sotto forma di un evento che chiuderà definitivamente questa esperienza, portando allo spegnimento dei server e alla cancellazione dal listino di Steam. Ovviamente tutti gli acquisti in gioco fatti andranno perduti, come lacrime nella pioggia.

Nel frattempo Vostok Games è già al lavoro su di un nuovo progetto, non ancora annunciato.