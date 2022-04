Battlefield 2042: i giocatori contemporanei di Steam calano sotto i 1.000 per la prima volta

Battlefield 2042, videogioco sparatutto di Electronic Arts e DICE, è sceso sotto i 1.000 giocatori contemporanei, secondo i dati di Steam, per la prima volta sin dal lancio. Il gioco sta continuando a soffrire e non sembra in grado di mantenere un buon numero di giocatori attivi.

L'informazione è stata condivisa tramite ResetEra, che ha condiviso un'immagine, come potete vedere qui sotto, che testimonia il risultato negativo di Battlefield 2042, ottenuto su Steam. Il picco massimo nelle ultime 24 ore sarebbe inoltre di circa 2.400 persone. Si tratta ovviamente di un numero piccolissimo rispetto al lancio, che aveva contato su oltre 100.000 giocatori.

I dati di Battlefield 2042

Per darvi un punto di confronto, il capitolo del 2018 - Battlefield 5 - è stato in grado di raggiungere un numero di giocatori contemporanei pari quasi a 21.000, nello stesso periodo di tempo. È chiaro che il pubblico storico della serie di DICE ha deciso di continuare a giocare con un videogame più solido e divertente.

Sappiamo comunque che vi sarà un nuovo update ad aprile con centinaia di modifiche: basterà per cambiare le sorti di Battlefield 2042?