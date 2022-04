Playdate: il video di unboxing della console!

Fin da quando è stato annunciato nel 2019, il Playdate è finito in cima alla lista dei desideri di molti di noi nella redazione di Multiplayer.it. La piccola e vivace console portatile nata dalla collaborazione tra il publisher Panic e l'azienda svedese Teenage Engineering mette allegria solo a guardarla, con il suo giallo acceso, la minuta forma quadrata e, soprattutto, la sua caratteristica manovella (no, non c'è l'agvz). Panic ha promesso piccole esperienze di gioco esclusive e originali, create da sviluppatori indie rinomati e che sfruttano la manovella nei modi più stravaganti. Semplice "gimmick", come pensa qualcuno? Poco importa, perché all'apertura dei preordini Playdate è andato immediatamente a ruba, e se lo si acquista adesso (al prezzo di 179$) lo si riceverà a casa non prima del 2023. Chi è invece stato velocissimo lo riceverà invece nei prossimi giorni.

Potete immaginare quindi l'eccitazione in redazione appena è arrivato il nostro primo Playdate e abbiamo cominciato a provarlo per la recensione. Shhh, acqua in bocca per adesso: le nostre impressioni sull'hardware e su tutti i 24 giochi previsti arriverà la prossima settimana, lunedì 18 aprile, ma per il momento abbiamo deciso di mostrarvi nel nostro video unboxing di Playdate come si presenta la console nella sua confezione finale, e le nostre primissime sensazioni "manovella-alla-mano". Abbiamo anche fatto qualche stilosa foto:

Nell'attesa di capire se ci troviamo tra le mani qualcosa in più di un costoso e colorato Game & Watch, vi invitiamo a recuperare il nostro specialone su com'è nato il Playdate, e il riepilogo su tutto quello che bisogna sapere sul progetto. Ora perdonatemi, ma ora devo capire chi è che in redazione si è soffiato il Playdate.