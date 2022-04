Randy Pitchford ha comprato il Magic Castle, un famoso locale per maghi

Randy Pitchford, il fondatore di Gearbox Software, ha acquistato il Magic Castle di Hollywood, un locale molto amato dai maghi, situato su Franklin Avenue. Si tratta di un luogo in cui si sono esibiti moltissimi prestigiatori e di cui Pitchford vuole conservare la magia, per così dire.

Il Magic Castle

Pitchford: "Di base, tutto ciò che so sull'intrattenimento è iniziato al Magic Castle. Mi sembra di dovergli la mia intera carriera." Pitchford è un mago specializzato in giochi di prestigio, bisnipote del maestro di magia Richard Valentine Pitchford, meglio conosciuto come Great Cardini.

Il Magic Castle è un edificio in stile edoardiano costruito nel 1908 da Rollin Lane, un finanziere di Redlands, insieme a sua moglie Katherine. Nel 1960 è stato acquistato dalla famiglia Glover e affittato ai fondatori del Magic Castle. È il quartier generale dell'Academy of Magical Arts, un gruppo di maghi e di entusiasti della magia che si dedicano a celebrarla e a conservarla.

A far rischiare il fallimento del locale è stata l'epidemia di COVID-19, che ha costretto a chiusure per tempi prolungati. Inoltre, l'anno scorso il locale è finito sotto indagine dopo che dodici tra ospiti ed ex impiegati hanno accusato lo staff e i membri dell'accademia di magia di molestie sessuali e di discriminazioni per razza e genere sessuale.

In molti si sono offerti per l'acquisto del Magic Castle, ma Pitchford l'ha spuntata ottenendo il Magic Castle Hotel e il locale vero e proprio. Il fondatore di Gearbox non ha svelato quanto ha speso, né i suoi piani per il locale. Comunque sia molti maghi di tutto il mondo lo hanno ringraziato, compresi David Copperfield e Penn Jillete.