Final Fantasy 14: pensate di conoscerne bene la musica? Provatelo con questo gioco gratuito

Final Fantasy 14 Online è un grande gioco per molti motivi. Uno di questi è per certo la fantastica colonna sonora. Siamo certi che vi siano molti appassionati che non solo amano giocare all'MMO, ma adorano anche ascoltarlo. Ora, questi possono mettersi alla prova con un gioco gratuito per browser, noto come FFXIV Heardle.

Heardle è un clone musicale del noto Wordle. Invece ci chiederci di indovinare una parola al giorno, Heardle propone un frammento di una canzone e ci chiede di indovinare quale sia. FFXIV Heardle fa lo stesso, ma limita la selezione musicale alla sola colonna sonora di Final Fantasy 14. Ogni giorno potete mettere alla prova la vostra conoscenza e i dati dei vostri risultati saranno salvati, per confermare che siete dei veri campioni musicali. Potete mettersi alla prova subito, a questo indirizzo.

Anche nel caso nel quale non siate in grado di riconoscere una canzone di Final Fantasy 14 o semplicemente non sappiate il nome, è comunque interessante provare questo gioco gratuito, perché permette di scoprire l'intera colonna sonora del gioco MMO di Square Enix.

Final Fantasy 14

Diteci, qual è la vostra traccia preferita di Final Fantasy 14? In che parte del gioco viene utilizzata?