NVIDIA RTX 3080 Ti e 3090 Ti disponibili al prezzo ufficiale in UK, il mercato si sta normalizzando?

NVIDIA RTX 3080 Ti e NVIDIA RTX 3090 Ti sono disponibili in UK al prezzo ufficiale, vale a dire rispettivamente 1.049 sterline e 1.879 sterline: secondo Digital Foundry si tratta del possibile segno di una normalizzazione del mercato.

Come certamente saprete, la crisi dei semiconduttori ha determinato una sostanziale difficoltà nell'approvvigionamento di componenti essenziali alla produzione di dispositivi elettronici, schede video incluse, che si è tradotto in una diminuzione della disponibilità e in un forte aumento dei prezzi.

Ad oggi, in pratica, le uniche persone che sono riuscite ad acquistare una GPU RTX serie 30 al prezzo ufficiale suggerito da NVIDIA sono quelle che le hanno prenotate prima del lancio, ormai diverso tempo fa, quando nessuno immaginava cosa sarebbe successo al mercato.

Dal canto nostro, possiamo confermare che ormai da diversi giorni fanno capolino su Amazon e presso altri retailer, sia italiani che europei, nuove scorte di schede video a prezzi effettivamente ragionevoli, sebbene ancora un po' più alti rispetto alle cifre originali.

Con un po' di fortuna, nella speranza che i recenti focolai di Omicron in Cina non abbiano un impatto sulle linee produttive e distributive, può darsi che la crisi stia finalmente allentando la presa e che la situazione possa tornare alla normalità da qui ai prossimi mesi.